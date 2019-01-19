Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 97 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların ulaşıma açılması için 11 ekip çalışma sürdürüyor.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Bu arada kent merkezinde biriken karın temizlenmesi ve taşınması için Bingöl Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Genç Caddesi Hacı Hıdır Camisi çevresinde cadde ve kaldırımlarda biriken kar ve buz kütlelerini temizlerken, bazı vatandaşlar da dallarında buz sarkıtları oluşan ve güzel görünüm sergileyen ağaçların önünde özçekim yaptı.