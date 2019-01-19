Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Lefkoşa'nın Kızılay bölgesinde meydana geldi. Koçin, babası ile nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Baba Kemal Korçin tartışmanın ardından duş almaya gitti. Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; Raif Korçin de, eline aldığı ekmek bıçağı ile duş alan babasına arkasından saldırdı.

BIÇAK KIRILINCA BU KEZ DARP ETTİ

Zanlı, sırtından ve göğsünden bıçakladığı babasını, bıçak kırılınca bu kez darp etti. Baba Kemal Korçin'in yardım çığlığı atması sonrası komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Raif'i gözaltına aldı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan baba Korçin ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Raif Korçin için 3 gün gözaltı süresi verildi.