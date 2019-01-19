Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Harmandalı çöp depolama alanında hurda malzeme toplayan Suriyeli Mustafa Tahkika (38), düzenleme çalışması sırasında M.Y.'nin kullandığı dozerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, 38 yaşındaki Tahkika'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası şirketin şantiyesine giden sürücü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. M.Y.'nin polise verdiği ifadesinde ise Tahkika'yı görmediğini, öldüğünü fark edince korkarak şantiyeye sığındığını söylediği belirtildi. Hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Mustafa Tahkika'nın cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.