Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Kasım 2018’de İzmir-Aydın yolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Buket Keleş (28), ek görev için gittiği havalimanındaki polis noktasında yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada inşaat işçisi S.A. (28) yönetimindeki panelvan araç polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesinin ardından şehit oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücünün yapılan testlerde kanında ve idrarında uyuşturucuya rastlanırken, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının üzerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan sürücü S.A., olaydan sonra hakkında çıkan tutuklama kararına avukatı aracılığıyla itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu bulunan şahsın suç vasfının değişme ihtimalinin olmadığını değerlendirerek, tutuklulukta geçirdiği süre ve alabileceği ceza miktarını göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanması için cezaevinden tahliyesine karar verdi. Olayla ilgili iddianamenin hazırlanmasının ardından S.A’nın hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.