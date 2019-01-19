AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, ilçe nüfus müdürlüğünde görevli  bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece  Cumhuriyet Başsağlığı'na şikayette bulundu.Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece  Beledilyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde  görevlendirildiği belirlenen nüfus memuru M.Ö.S’nin, ilçedeki boş konutlara  Eylül-Aralık 2018 arasında 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı tespit edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan nüfus  personeli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "resmi evrakta sahtecilik"  yaptığı iddiasıyla tutuklandı.Öte yandan, söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe  Seçim Kurulu da inceleme başlattı.