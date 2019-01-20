Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CURIOCITY Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yaptığı bir araştırmada Türk halkının yarısının kendini mutlu hissettiği ortaya çıktı. Genç yaşlarda mutluluk aşka bağlanırken, 35 yaşından sonra mutluluğun aşkla bağlantısı kalmıyor. Erkekler ve gençler para eksikliğini daha fazla hissederken, mutluluğun kaynağının sağlık olduğunu düşünen kadınların oranı daha fazla. Yaş ilerledikçe “mutluluğun temelinde sağlık vardır” diyenlerin oranı yüzde 70’lere kadar çıkıyor. “Türkiye’de Mutluluk” araştırma sonuçlarına göre formül: “Genç, evli, çocuklu ve iş sahibi olmak.” Araştırma, evli ve çocuk sahibi olmanın da insanlara kendini mutlu hissettirdiğini gösteriyor. Evli ve çocuk sahibi olanlar arasında “mutluyum” diyenler yüzde 56’ya ulaşıyor. Bu oran çocuk yok ise yüzde 50’de kalıyor. İş sahibi olanlar arasında “mutluyum” diyenlerin oranı yüzde 52. Büyük şehirlerde yaşayanların daha mutsuz olduğunu gösteren araştırmada, mutlu olduğunu söyleyenler İstanbul’da yüzde 44, İzmir’de yüzde 40 ve Ankara’da yüzde 35’e geriliyor.