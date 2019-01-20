Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay yönüne giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden araca ardından başka bir otomobile çarptı. Arkadan gelen 3 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada bir otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Bulvarda uzun araç trafiği oluşurken, kazada hasar gören araçlar çekiyle yoldan kaldırıldı.