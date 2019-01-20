TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift katlı bir özel halk otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
TEM'de çift katlı otobüste yangın
20.01.2019 - 10:39 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift katlı bir özel halk otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM,otobüs,yangın,
599220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599220.aspx
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