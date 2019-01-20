Ayaklı Mahallesi'nde yolda park halindeki 34 ZM 2645 plakalı tırın  içinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma  ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, söz konusu kişinin Cihan  Kızılkaya olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Kızılkaya'nın İstanbul'daki bir firmada şoförlük yaptığı ve Kuzey  Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıktığı öğrenilirken, söz konusu yükün de  çalındığı iddia edildi. Cihan Kızılkaya'nın cesedi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı