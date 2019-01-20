Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Rıza Kip (50) idaresindeki 09 LC 442 plakalı motosiklete aynı istikamette seyreden sürücüsü belirlenemeyen 09 LV 157 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kip arkadan gelen 35 AJ 7960 plakalı kamyonetin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kip'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan otomobil, Evciler Mahallesi'nde terk edilmiş şekilde bulundu. Polis otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



