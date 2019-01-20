Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemen hemen herkesin yaptığı hatta ünlülerin bile dahil olduğu "10 Years Challenge" akımı bazı güvenlik sorunlarını beraberinde getirebileceği açıklandı. Uzmanlar, "Selfie", "Ice Bucket Challenge", "Kiki Dansı" ve "Falling Stars" gibi akımların reklam, yüz tanıma, veri edinme ve yapay zeka için kullanılabilecek faaliyetler olduğunu bildirdi. Özellikle son yıllarda artan bu akımlara dikkat çeken Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sanal ortamın kişisel hakları toplayabileceğini vurguladı.

"YÜZ TANIMA SİSTEMİNE DOĞRUDAN KATKI SAĞLIYOR"

En çok tercih edilen Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlarda ünlü isimlerin bile dahil olduğu "#10yearchallenge" etiketi ile yapılan akım hareketi doğrultusunda milyonlarca kişi fotoğraf paylaştı. Kırık korkunç gerçeği işte şu sözlerle anlatı:

"Sosyal medya üzerinde milyonlarca takipçisi bulunan ünlüler, sanatçılar, sporcular, oyuncuların da dahil olduğu bu akıma yönelik paylaşılan içerik oranı 20 milyonun üzerine çıkmış durumda. Birçok akımın ortaya çıkış nedeninin altında birbirinden farklı sebeplerin yattığını söyleyebilmek mümkün. Ön kameralı akıllı telefon taleplerinin artırılması için selfie, araba satışlarının ivme kazanması için sunulan 'Kiki' dansı bu örneklerden sadece birkaçı. Fakat sosyal medyanın narsistik ve hedonist yapısı bilgi hırsızlığı ile veri güvenliği tehdidini meydana getiriyor. Kullanıcıların geçmiş yıllara dair fotoğraflarını belirli bir etiket aracılığıyla paylaşması, sınıflandırmayı kolaylaştırmakta ve bu durum sosyal ağlardaki yüz tanıma sistemine doğrudan katkı sağlamaktadır. Milyonlarca kullanıcının fotoğraflarını paylaşarak bu ağlara katkı sağlaması akıllara birtakım soru işaretleri de getiriyor. Özellikle Facebook'ta ortaya çıkan bu akımın yapay zeka ile bağlantısı tartışılıyor. Facebook'un reklam ve benzeri sebeplerle dolaylı yollarla veri topladığı zaten biliniyor."

"MAHREMİYET SINIRLARI AŞILDI"

Akımın kendiliğinden geliştiğini vurgulayan Facebook yetkililerin sözlerine katılmadığını söyleyen Kırık, bunların bir proje olduğunu ve sanal gerçekliğin insanların bilgilerini ele geçirebileceğini ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı veri skandalını hatırlatarak örnekledi.

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, ise bu durumun çağın petrolü olarak nitelendirerek mahremiyete girme noktası olduğunu "Bazı sosyal medya şirketleri bireylerin artık ne zaman boşanacağını bile önceden bilir hale geldi. Mahremiyet sınırları aşıldı. Nitekim WhatsApp gibi uygulamaların kullanımı da ücretsiz. Çünkü cep telefonumuz, mail adresimiz, adımız ve soyadımız birer veri kaynağı. Çoğu insan bunu sorgulamıyor" sözleri ile anlattı.