Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi 15. Sokak’ta bulunan iki katlı binadaki komşular arasında ''kömürümü kullandın'' suçlamasıyla tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada H.D. (14) komşuları Gamze T. ve Ferhat Ç.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Komşuların kömür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
20.01.2019 - 22:18 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta komşular arasında kömür yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
599316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599316.aspx
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