Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bütün dünyada kadınlar aslında aynı hatayı yapıyor. Cilde uygun olduğunu bilip bilmeden kullanılan kozmetik malzemeler, onlarla uzun süre güneşte kalmak, olması gerektiğinden daha uzun süre aynı ürünü kullanmak... Bütün bu yanlışlar bir araya gelince de cilt lekeleri kaçınılmaz oluyor. Bazı dünya ülkelerini de içeren geniş çaplı bir araştırma yapıldı. Yıllarca süren araştırmaların sonuçları birleştirildi ve yapılan yanlışların neye sebep olduğuna dair veriler elde edildi. Araştırmacı ve Girişimci Balasu Dündaralp, bu araştırmaları değerlendirerek Türkiye’nin cilt haritasını çıkardı ve gördü ki, Akdeniz ile Ege’de cilt problemleri daha fazla.

Cilt problemleri arasında ise leke ve akne en büyük problemler arasında gösteriliyor. Ülkemizin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyi farklı cilt problemleri yaşıyor. Normalde güneş ışınlarının aynı şekilde ulaştığı bölgelerde aynı problemlerin olması gerekirken tam tersi bir durum yaşandığı ortaya çıktı. Ultraviyole (UV-morötesi) ışınların aynı açıyla düştüğü bölgelerde aynı problem yaşanmıyordu. Oran olarak güneydoğu’da daha az cilt lekesi görülürken Ege ve Akdeniz’de, hatta Antalya’da çok daha fazla sıkıntıyla karşılaşılıyor. Bunun en önemli sebebi olarak Ege ve Akdeniz’de kozmetik kullanımı gösteriliyor. Yoğun kullanımdan daha tehlikeli olan da yanlış kullanım.

ÜRÜNLERDE BUNLAR VAR MI BAKIN

Kozmetik ürünlerde asbest ve hatta ağır metal gibi çok zararlı maddeler bulunuyor. Paraben de aynı şekilde. Roll-on’lar, alkoller, titanyumdioksit gruplar, metalik oksit gruplar bedeni zehirliyor, sulara karışıyor, tüm çevreyi etkiliyor ve biz buna tekrar tekrar maruz kalıyoruz.

HER TÜR MEYVE YÜZE VİTAMİN

Meyvelerin vitamin içerikleri malum. Balasu Dündaralp de geleneksel metotları destekliyor. Benden de naçizane bir tavsiye: Soyduğunuz meyvelerin kabuklarını yüzünüze koyun, yarım saat kadar dursun, daha sonra suyla durulayın. Rahatsız olmuyorsanız durulamayın bile. Çiğ sütün üzerinde biriken yağ tabakası ise en iyi nemlendiriciden daha iyi sonuç verecektir.

DOĞRU TEMİZLİK HAYATİ DEĞERDE

Makyaj yapsanız da yapmasanız da cilt temizliği önemli. Araştırmacı Balasu Dündaralp, normal yolla temizliği tavsiye ediyor bu hâllerde. Ozon yağı da cilde dost. Cildi temizlerken probiyotik köpük kullanımı mümkün. Nemlendiriciye ihtiyaç var mı, yok mu bunu öğrenin. Kuru değilse nemlendiriciye ihtiyaç yok.

MALZEMELERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Makyaj malzemelerinizi, ne kadar yakınınız olursa olsun kesinlikle paylaşmayın. Özellikle ruj, far ve göz kalemleriyle enfeksiyon çok hızlı bulaşabilir. Ayrıca makyaj fırçalarını iki haftada bir yıkayın, süngerleri yıkasanız da sık değiştirin.

CİLT LEKESİ NEDEN OLUR?

Kozmetik doğrudan cilde uygulandığı için gözenekler aracılığıyla cilt altına geçip kan dolaşımına katılıyor. Hijyenik olmayan kullanım, cilde uygun olmayan ürün seçimi, makyajla uyumak ve makyaj malzemeleriyle güneşte uzun süre kalmak, cilt lekelerinin en önemli

sebeplerinden.

ZARARI SADECE TENİNİZE OLMUYOR

Türk kadınlarının en büyük hatalarından birinin makyajla uyumak olduğunu söyleyen Dündaralp “Cilde değen kozmetikler kan dolaşımına katılıyor. Bu da ciltte, cilt altında alerjik reaksiyonlar ve problemlere neden olabiliyor. Üstelik uzun sürede hücre içindeki etkilerini bilmiyoruz. Makyajın nasıl yapıldığından çok nasıl temizlendiği önemli” diyor.

ÇEYİZDEN KALMA KOZMETİĞİ ATIN

Kozmetik ürünlerinin bir son kullanma tarihi var. En az gıdalar kadar da önemli. Üzerlerinde aslında 6M, 12M, 18M gibi işaretler bulunuyor. Bu işaretler o ürünü açtıktan sonra ne kadar kullanabileceğinizi gösteriyor. Aldığınız bir ürünün üzerine kullanmaya başladığınız tarihi yazın ki, kaç ay sonra atacağınızı bilin. Bir detay da şu: Maskara 3-6 ay, ruj 18-36 ay, allık 6-24 ay, fondöten 6-18 ay, pudra 6-36 ay, far 12-24 ay, göz kalemi 12-24 ay arasında kullanım süresine sahip. Hani sık sık duyarsınız “Bunlar çeyizimden kalma” diye... Çeyizinizden kalan şeyler makyaj malzemesi ise, o sizi hasta etmeden ona kıyın derim.