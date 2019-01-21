İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.
İzmir'de fabrika yangını
21.01.2019 - 16:30 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.
Etiketler : izmir,fabrika yangını,
599442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599442.aspx
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