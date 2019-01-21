Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.