Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, “Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına” yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumlarından şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 1 fişek halinde toplam 1,50 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Araç içerisinde bulunan A. S., Ö. A. ve M.M.S gözaltına alındı. Ekipler, gözaltına alınan A. S’nin cep telefonunu rehberinde “Apaçi Y.” ismi ile kayıtlı şahsın sık sık aradığı, bu şahsın Nevşehir ilinden iki gün önce Niğde’ye geldiğini tespit etti.

Şüphelilerin İmam Hatip kavşağında belirtmesi üzerine ekipler, Apaçi lakaplı Y.A,'yı İmam Hatip kavşağında 50 F......plakalı araç içerisinde gözaltına aldı.

1 TANE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Apaçi’nin aracında ve üzerinde yapılan aramada, montunun içi yaka kısmında bulunan ve kıyafetin markasının yazılı olduğu bölümde gizlemiş halde alüminyum folyo içinde 16,40 gram gelen Metamfetamin maddesi, içlik olarak tabir edilen alt giysisinin lastik kısmında 1 fişek halinde 1,30 gram gelen Metamfetamin maddesi, çorabını çıkardığı esnada yere düşen alüminyum folyo içerisinde 0,34 gram gelen Metamfetamin maddesi ve araç içerisinde yapılan aramada, şoför koltuğu altında “Sig Sauer” ibareli namlu bölümü tahrip olduğu görünen 1 adet tabanca ele geçirildi.