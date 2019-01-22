Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saat 20.00’de Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi 2007. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi Mehmet Salih Şekerci'den (33) bir süredir haber alamayan Oya Şekerci, kardeşinin evine gitti. Oya Şekerci, evin kapısını defalarca çalmasına rağmen açan olmayınca yedek anahtarla eve girdi. Şekerci, içeri girdiğinde kardeşini evin salonunda yerde hareketsiz yatarken buldu. Oya Şekerci durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet Salih Şekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulunduğu öğrenildi. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddia edilen Şekerci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şekerci'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.