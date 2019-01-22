Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesinde Adnan Saygun Caddesinde üzerindeki polis uygulama noktasında polisin “dur” ihtarına uymayan, bir otomobilin sürücüsü Mustafa Enes T., kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, Çankaya ilçesindeki Ziya Gökalp Caddesi üzerinde seyir halindeyken Kurtuluş kavşağı mevkiinde kontrolünü kaybederek, yol kenarındaki reklam panolarına çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

96 PROMİL ALKOLLÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kaza yapan aracı tedbir amacıyla kontrol ettikten sonra otomobilin motor bölümünde soğutma işlemi yaptı. Polisler tarafından araçtan çıkarılarak, üst araması ve alkol muayenesi yapılan sürücü Mustafa Enes T.’nin 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.