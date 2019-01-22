Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 5
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 15
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde hafif yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor ( 22 Ocak Hava Durumu)
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Antalya, Aksaray, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Malatya çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Çanakkale, Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetlice esmesi bekleniyor.
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