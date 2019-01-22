Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetlice esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 5 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 15 
Adana: Parçalı bulutlu 15 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13 
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde hafif yağmurlu 13 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8 