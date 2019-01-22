Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çankaya'nın Hilal ile Yıldızevler  mahallelerindeki adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen baskında ekipler, yer temin eden ve  kumar oynatan M.Ç, U.A, F.M ve N.B ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi  hakkında yasal işlem yaptı.Operasyonda yer temini ve kumar oynatma suçlarından gözaltına alınan  M.Ç, U.A, F.M ve N.B'nin söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda  kumar oynattığı tespit edildi.  Ekipler, kumarın para karşılığında verilen flash belleklerle  oynatıldığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

 