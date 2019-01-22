Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindek şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Zinnur Tomay'a çarptı.

OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Aracın altında 10 metre sürüklenen Zinnur Tomay, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Tomay'ın, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe gittiği ortaya çıktı. Kaza anı ise, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüs sürücüsü Kaya, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zinnur Tomay ise yakınlarının gözyaşları arasında kentte toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hidayet Kaya, dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.