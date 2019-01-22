Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 4 gün önce Bağlar ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesindeki bir teknik servis dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dükkanı gözüne kestiren hırsız, iş yerinin kapısının önüne gelerek bir süre içeride kimsenin olup olmadığını gözledi. Herhangi bir hareketin olmadığını gören zanlı, kapının yanına bıraktığı levyeyi alarak tekrar dükkanın önüne geldi. Hırsız, levyeyle kapıyı açmaya çalışırken, içeride temizlik yapan iş yeri sahibi kapının zorlandığını fark etti. İçeride bir kişinin olduğunu gören hırsız, levyeyi bırakıp kaçarken, iş yeri sahibi de eline aldığı sopayla hırsızı kovalamaya başladı.

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.