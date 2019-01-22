Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanmak istemediği için tartıştığı eşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu polis memuru hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Y. (46), oğlu B.B.Y ve kızı B.B.Y ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı sanığa suçunu hatırlatıp, savunmasını yapmasını istedi. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Y. eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini iddia etti.

'ÇOCUKLARIMIN ÖNÜNDE BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE BAŞLADI'

Eşi Elif Y ile 2000 yılında evlendiklerini ve 3 çocuklarının olduğunu anlatan Y. "2016'da eşim beni bir kadınla mesajlaştığımı görünce boşanma davası açtı. Daha sonra barıştık, boşanmaktan vazgeçti. Eşim bir süre sonra huzursuzluk çıkarmaya, çocuklarımın önünde beni küçük düşürmeye başladı." dedi.

Sanık Y. eşinin, olaydan 20 gün önce tekrar boşanma davası açtığını söylediğini, e-devletten baktığında boşanma davasını açtığını gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Eşim, tek celsede boşanalım diyordu. Ben boşanmayacağımı söyledim. 300 gün sonra yeniden evlenebileceğini söyleyince sebebini sordum bana boşandıktan sonra karşısına biri çıkarsa evlenebileceğini söyledi. Ben sıkıntı olmadığını, önemli olanın çocukların mağdur olmaması olduğunu söyledim. Yıllık izine çıktım, memleketime gidecektim. Eşim telefonda bir şey konuşacağını belirterek, evin önüne geldi. Bana, 'Memlekette akrabalarıma başka konuları anlatma benden duy. Gaziantep'te asker olan bir kişiyle yazışıyorum, görüşüyorum.' dedi. Çocuklara durumu anlattım. Çocuklarım annelerinin yanında olacaklarını söyledi."

Bir süre sonra eve gelen eşine "Bu yanlıştan dön, yuvamızı kurtarabiliriz." dediğini dile getiren Y., eşinin kendisine hakaretler ettiğini öne sürdü.

'ASLINDA ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Sanık Y. bunun üzerine tabancasıyla bir el ateş ettiğini belirterek, "Çok sinirli olduğum için neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum ancak belirli bir bölgeyi hedef almadım. Aslında öldürmek istemedim. Bu sırada oğlum üzerime atlayarak, bana vurmaya başladı. Boğuşma sırasında silah bir el daha ateş aldı. Eşime isabet edip etmediğini bilmiyorum. Daha sonra diğer tabancamı da alarak polis karakoluna gidip teslim oldum. Ben kesinlikle eşimin sırtına ateş etmedim." ifadelerini kullandı.

'ANNEM, BABAMIN ALDATTIĞINI SÖYLÜYORDU'

Tanık olarak ifade veren sanığın 19 yaşındaki oğlu B.B.Y, babasının yıllık izine ayrıldığını, küçük kardeşini de alarak memlekete gideceğini söylediğini belirterek, "Kabul etmedik çünkü annemle boşanma davaları vardı. Bizi yanına çekmeye çalışıyordu. Annem, babamın başka bir kadınla kendisini aldattığını söylüyordu." dedi.

B.B.Y, şöyle devam etti:

"Annem Mustafa isimli Gaziantep'te bir uzman çavuşla telefonda konuşuyordu ama hiç yüz yüze gelmedi. Babam, annemin telefonunu karıştırıp durumu fark etti. Beline tabanca takıp, beklemeye başladı. Annem geldiğinde, kız kardeşim annemi uyardı, babamın belinde silah olduğunu söyledi. Annem ise 'Sizi korkutmaya çalışıyor. Hiçbir şey olmaz.' dedi. Bu arada babam geldi ve annemin sırtına bir el ateş etti. Annem yüzüstü yere düştü. Ben koşarak babamın kafasına yumrukla vurmaya başladım. Bu sırada babam yerde yatan annemi çevirdi, sırt üstü duruma getirdikten sonra bir el annemin göğsüne ateş etti. Bu sırada ben babamın boğazını sıkıyordum. Babam annemin yere düşen telefonunu alarak evden çıktı. Anneme tampon yapmak istedim ve 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedim. İlk atışta mesafe 1 metre civarındaydı. Bu atışta mermi annemin sol kolunu sıyırdı. İkinci atışta ise mesafe 10-15 santimetre civarındaydı."

'BABAMIN SİLAHI VAR, GELME DEDİM'

Sanığın kızı B.B.Y (16) ise olay günü babasının iki kardeşi ve kendisine, ''Annenizin bir başka adamla birlikte olmasını ister misiniz?" diye sorduğunu söyledi.

B.B.Y, boşanma davası olduğu için anne ve babasının sürekli kavga ettiklerini anlatarak, "Annem, babamın bir kadınla kendisini aldattığını söylüyordu. Annem Gaziantep'te bir adamla telefonda görüşüyordu. Babamın bu durumu öğrendiğini anladım. Annem eve geldiğinde kapıyı ben açtım. Babamın belinde silah olduğunu fark edince, silahı yerine koymasını söylemiştim. Annemi uyardım, 'Babamın silahı var, gelme.' dedim ama annem 'Bir şey yapamaz, babanız sizi korkutmaya çalışıyor.' dedi." şeklinde konuştu.

Babasının, annesinin sırtına bir el ateş ettiğini, kendisinin de balkonda ağlayan küçük kardeşini sakinleştirmek için yanına gittiğini anlatan B.B.Y, şunları kaydetti:

"Ağabeyim, babamı engellemeye çalışıyordu ancak babam annemin göğsüne bir el ateş etti. Babam, iki eli ile başımı tutarak, 'Ben polise teslim olmaya gidiyorum.' dedi. Babam daha önce birkaç kez anneme şiddet uygulamış, boğazını sıkmış, iteklemiştir. Annem, babamın daha önce başka bir kadınla buluşmaya gittiğini söylemişti ancak annemin başka bir erkekle telefon dışında yüz yüze görüşmesi olmadı."

Sanık İbrahim Y, tanıkların aleyhte olan beyanlarını kabul etmediğini, eşine şiddet uygulamadığını ancak başkalarıyla birlikte olacağını söyleyince iteklediğini ileri sürerek, "Tabancayla ikinci atışı kasıtlı yapmadım. Silah boğuşma sırasında patladı. Eşim zaten sırt üstü yere düşmüştü." dedi.

Sanık avukatı da sanığın beyanlarına katıldığını, aleyhte hususları kabul etmediklerini belirterek, "Maktulun ve görüştüğü Mustafa isimli uzman çavuşun telefon görüşmelerinin dökümlerinin çıkarılmasını, Mustafa isimli kişinin tanık olarak dinlenilmesini talep ediyoruz. Ayrıca tanıklarımızı gelecek duruşmada hazır edeceğiz." diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre, sanık hakkında uygulanması muhtemel ilgili yasa maddelerinin ön gördüğü ceza miktarı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına duruşma tarihinin bildirilmesine, bazı evraklar, belge ve bilgilerin ilgili kurumlardan istenmesine, tanıkların bildirilmesi için sanık avukatına süre verilmesine ve sanık polis memurunun tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için 26 Mart'a erteledi.