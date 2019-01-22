Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kullanıcılara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 ay boyunca yaptıkları çalışma sonucu başlatılan operasyonda, T.T. ve B.D'yi gözaltına alırken, adreslerdeki aramalarda, 459 gram metamfetamin, 810 gram eroin, uyuşturucu kullanma düzeneği ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 150 lira para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye çıkarılan T.T. ve B.D. tutuklandı.