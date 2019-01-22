Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kullanıcılara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 ay boyunca yaptıkları çalışma sonucu başlatılan operasyonda, T.T. ve B.D'yi gözaltına alırken, adreslerdeki aramalarda, 459 gram metamfetamin, 810 gram eroin, uyuşturucu kullanma düzeneği ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 150 lira para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye çıkarılan T.T. ve B.D. tutuklandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
22.01.2019 - 18:00 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Etiketler : Tekirdağ,
599657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599657.aspx
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