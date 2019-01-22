Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısları tespit etti. Polis, bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik olarak bugün Karakoçan ilçe merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.