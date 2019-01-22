Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısları tespit etti. Polis, bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik olarak bugün Karakoçan ilçe merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Elazığ'da terör operasyonu: 3 gözaltı
22.01.2019 - 21:50 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Etiketler : Elazığ,
599688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599688.aspx
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