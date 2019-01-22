Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatıyor. Yaklaşık 10 gün önce Çivril ilçesindeki Akdağ’da çobanlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Nesli Türkiye ölçeğinde tehlike altında olan kızıl akbabanın zehirlendiği teşhisi konulurken, yırtıcı kuş hemen tedavi altına alındı. 10 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturulan kızıl akbabanın kısa süre sonra doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.

"Akbabanın zehirlendiğini tespit ettik"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç, kızıl akbabanın Çivril Akdağ’da çobanlar tarafından bitkin halde bulunduğunu belirterek, "Kızıl akbabanın ilk müdahalesinde zehirlendiği teşhisini koyduk ve buna yönelik müdahalelerde bulunduk. İlk önce zehrin kana karışmaması için gerekli enjeksiyonları yaptık. Daha sonra destekleyici tedaviler uyguladık ve sağlığına yeniden kavuşturduk. Nesli tehlike altına olan kızıl akbabayı tekrar doğaya salacağız" diye konuştu.