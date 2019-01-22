Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için Eskişehir’deki gençlik merkezlerinde bir araya gelen gençler sosyal medya kullanımına bir günlüğüne ara verdiler.

Sosyal medyasız bir gün kalabilmek için gençler Eskişehir Gençlik Merkezi, Tepebaşı Gençlik Merkezi ve Odunpazarı Gençlik Merkezine gelerek ayrı ayrı değişik etkinliklere katıldı. Gençlik Merkezlerinde düzenlen bu etkinliklere katılım gösteren gençler Masa Tenisi ve Satranç Turnuvasına katıldı. Düzenlenen turnuvada dereceye girenlere Eskişehir Gençlik Merkezi madalya ve çeşitli ödüller verdi.

Tepebaşı Gençlik Merkezi de Dart, Mangala, Langırt etkinlikleri düzenlenerek gençleri dijital çağın etkilerinden, internet bağımlılığından, telefon bağımlılığından kurtarma amaçlanırken Odunpazarı Gençlik Merkezimizde ise katılımcı gençlerle masa tenisi turnuvası düzenlendi ve birinciler ödüllendirildi ve gençlere “Matrak Oyunu” tanıtılarak, pekiştirmek amacıyla maçlar düzenlendi.