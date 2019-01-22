Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışan Ayhan Temel (42), 11 Ocak’ta iş çıkışı 28 EH 048 plakalı hafif ticari aracıyla İstanbul’dan Tirebolu’ya gelen annesini almak üzere oğlu, kızı ve bir akrabasıyla birlikte yola çıkmış, Gümüşhane-Tirebolu karayolunda ilerlerken Torul ilçesine bağlı Budak köyü yol ayrımına yakın bir noktada dağdan kopan kaya parçası aracın ön camını kırarak içeri girmişti. Kaya parçası Temel’in kafasına çarpınca araç kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre ileride bulunan kavak ağacına çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Akköy Mahallesi sakinlerinden sürücü Adem Temel, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, ameliyatların ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Aynı araçta bulunan kızı Esra (16), oğlu Ertuğrul Ahmet Temel (20) ile Uğur Alim’nin (32) hafif şekilde yaralandığı kazadan 11 gün sonra sürücü Adem Temel, yaşam mücadelesini kaybetti. Akşam saatlerinde hayatını kaybeden Temel’in organlarının ailesi tarafından bağışlandığı, bu işlem için gerekli test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.