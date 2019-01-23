Olay, Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bulunan OSB’de faaliyet gösteren bir firmada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan G. isimli işçi, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Başından yaralanan işçi, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Malkara OSB’de iş kazası: 1 yaralı
23.01.2019 - 00:21 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.
Etiketler : Malkara,
599712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599712.aspx
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