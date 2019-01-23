Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bulunan OSB’de faaliyet gösteren bir firmada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan G. isimli işçi, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Başından yaralanan işçi, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.