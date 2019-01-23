Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Marmara'nın batısı ve Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğleden sonra il geneli sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8