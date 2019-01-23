Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa'nın Yıldırım İlçesi Şıble Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan Soyudemir(65), kendini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Ayşe Yasemin Soyudemir'le(32) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Soyudemir, kızını ekmek bıçağıyla dört yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç kız bir anda yere yığıldı.

GENÇ KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Komşularının kavga seslerinin duyup ihbarı üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı genç kız, sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Soyudemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ayşe Yasemin Soyudemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.