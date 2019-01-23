Alınan bilgiye göre, kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi  Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı  iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber  verdi ve aileyi uyandırdı.

Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu  yakalayarak yangın yerinden kurtardı. Polis ve itfaiye ekipleri, Muhammed ve eşi Merziye Norazi'yi evden  çıkardı. Ailenin battaniye sarılan Mukaddese (7) ve Ümit Norazi (5) isimli  çocukları polis ekiplerin kucağında ambulansa taşındı. Afgan aile, sağlık  ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik  çalışmayla söndürdü.

Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetede dağıttığı sırada  yangını gördüğünü belirterek "Baktım yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan  çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına  teslim ettim." dedi.