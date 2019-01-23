Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı.

Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak yangın yerinden kurtardı. Polis ve itfaiye ekipleri, Muhammed ve eşi Merziye Norazi'yi evden çıkardı. Ailenin battaniye sarılan Mukaddese (7) ve Ümit Norazi (5) isimli çocukları polis ekiplerin kucağında ambulansa taşındı. Afgan aile, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetede dağıttığı sırada yangını gördüğünü belirterek "Baktım yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına teslim ettim." dedi.