Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi girişinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay Atatürk Havalimanı'na giden S.G. isimli kadın sürücünün kullandığı 34 YIG 69 plakalı lüks otomobil, Sultangazi girişinde ne tarafa gideceği konusunda kararsız kalan E.Ç. yönetimindeki 02 BB 023 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de yola savrulurken, sürücüler ise yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı sürücüler ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

'KARARSIZ SÜRÜCÜ SEBEP OLDU'



Kaza anından kısa bir süre önce yol kenarındaki evinin penceresinden aracı gördüğünü söyleyen Bayram Çaltık, “O beyaz araba orada duruyordu. Ben camdan bakıyordum. Sağ sinyalini yakmış bu tarafa geçecekti. Benim evin içinde işlerim vardı. Geri döndüm işlerime baktım geldim. Vurduğunu görmedim” dedi. “Karar veremedi ne tarafa gideceğine” Kazaya kararsız kalan sürücünün sebep olduğunu ifade eden Erol Yiğit ise, “O arabanın ortada kararsızlığından oldu. Karar veremedi ne tarafa gideceğine. Aniden diğer aracın önüne çıktı. İki yaralı var. Ambulansla gitti hastaneye” diye konuştu.