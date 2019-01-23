Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi radyo televizyon bölümünde okuyan öğrenciler, gençlik merkezinin müdürü Korhan Demirkol, öğretmenler Ahmet Abbas ile Özkan Yılmaz’ın nezaretinde TGRT Haber’i, İhlas Haber Ajansı’nı ve TGRT FM’i gezdi. Gençler, okulda gördükleri teorik bilginin pratiğe nasıl döküldüğünü yerinde gördü. Öğrenciler, İHA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Altıkardeş, Haber Müdürümüz Fatih Selek, yazarımız Hasan Sarıçiçek, TGRT Haber Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç ve TGRT FM spikeri Hande Karagöz’den medyanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Müdür Demirkol “Ziyaretten çok memnun kaldık. Öğrencilerimiz mutlu oldular. Ziyadesiyle istifade ettiler” dedi. Öğrenciler ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.



