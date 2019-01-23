Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gülyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın (87) bisikleti ile cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düştü. Yaralanan yaşlı adam Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Camiye giderken bisikletten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
23.01.2019 - 11:58 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cami,yaşlı adam,samsun,
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