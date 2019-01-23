Hatay’da şiddetli yağışlar nedeniyle Tahta Köprü Barajı’nın ve Afrin 18 Mart Barajı’nın kapakların açılmasıyla meydana gelen selin ardından aşağı Oba Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşlar sular altında kalan tarlalarda yılanlar görülmeye başladığını belirtti. Suların yer yer toplandığı aşağı Oba Mahallesi'nde tarlalarında yılanların giderek çoğaldığını söyleyen vatandaşlar, sel sularının barajlardan getirdiği yılanların kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.
Sular altında kalan tarlalarda ortaya çıkan yılanlar tedirgin ediyor
23.01.2019 - 13:09 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da sular altında kalan tarlalarda ortaya çıkan yılanlar bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.
Etiketler : Hatay,yılan,yaşam haberleri,
599791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599791.aspx
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