Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Isparta'da silah ticareti yaptıkları şüphesiyle 8 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı silah, 18 adet ise değişik çap ve markalarda tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Isparta’da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı
23.01.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’da silah ticareti yapan 8 kişi yakalandı.
Etiketler : Isparta,yaşam haberleri,
599805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599805.aspx
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