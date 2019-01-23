Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle gölet ve barajlar donarken, bina saçaklarında ise iki metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Hayatın adeta durma noktasına geldiği ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı ilçede, etkili olan sis ise trafiği olumsuz etkiliyor. Bazı evlerin kara gömüldüğü ilçede, araçlar ise soğuk havaya karşı brandayla korunuyor.