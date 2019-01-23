Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi Kalafat Tepe mevkii 834. Sokak üzerindeki Park Olivia Sitesi’ne ait istinat duvarı aşırı yağmurların ardından toprak kayması nedeniyle çöktü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda sitenin otoparkında bulunan 5 otomobil çöken duvarın altında kalırken, Park Olivia Sitesi’ndeki bazı evlerde de hasar meydana geldi. Çökme sonrası 20 ailenin yaşadığı 80 dairelik Park Olivia Sitesi ile siteye giden yollarda güvenlik önlemi alındı.



Site yöneticisi Ahmet Çelik, yol ile site arasındaki istinat duvarının aşırı yağmurlar sonucu sabaha karşı çöktüğünü belirterek, “Bazı araçlar toprak altında kaldı, bazı evlerde de hasar meydana geldi. Belediye 834. Sokak üzerinde geçen yıl dolgu ile yol yapmıştı. Bunun sakıncalı olduğunu defalarca belediyeye bildirdik ve önlem alınmasını istedik. Hem yol toprak dolgu ile yapıldı hem de yağmur suyu için belediye hiçbir önlem almadı. Gerekli drenaj yapılsaydı bu olayla karşılaşmayacaktık. Uyarılarımız dikkate alınmadı ve bu olay meydana geldi" dedi.