Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da yol kenarına yerleştirilen polise ait fotokapanı telefon zannedip evine götürdüğü için mahkemelik olup beraat eden temizlik işçisi Taner Akkuş, "Bu bana bir ders oldu, bir şey görsem artık el sürmem. Ellerim kırılsaydı da o cihaza el vurmasaydım. Devlet malı olduğunu bilseydim hiç el vurmazdım." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin temizlik işçisi olan Taner Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizlik işçisi olarak görev bölgesinin Erzurum Havalimanı çevresi olduğunu söyledi.

Çalışırken dinlenmek için oturduğunu anlatan Akkuş, şöyle devam etti:

"Havalimanı civarında çalıştığım zaman 'biraz dinleneyim, bir sigara içeyim' dedim. Yol kenarında boş bulduğum bir alanda otururken baktım önümde bir antenli cihaz var. Ne olduğunu bilmiyordum, aldım, kurcaladım ve eve götürdüm. Bu cihazın sahibine ulaşmak için evde sim kartını çıkartıp telefonuma taktım ama kimseye ulaşamadım. Ertesi gün işe geldim, polisler beni buldu. Bana 'bombayı eve götürmüşsün' dediler. Ben de panikleyip apar topar eve gittim ve cihazı eve gelen polislere teslim ettim."

'BU OLAY BANA DERS OLDU'

Akkuş, olaydan sonra 3 yıldan 7 yıla kadar hapis öngören "Kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan mahkemelik olduğunu belirterek, kısa süre önce sonuçlanan davada suçsuz olduğu için ilk duruşmada beraat ettiğini dile getirdi.

Temizlik görevlisi arkadaşlarına da tavsiyelerde bulunan Akkuş, "Temizlik görevlisi arkadaşlarım yerde ne görürlerse görsünler el vurmasınlar, hemen ilgili kuruma, polis ekiplerine bilgi versinler. Mahkemede berat ettim ama bu olay bana ders oldu, bir şey görsem artık el sürmem. Ellerim kırılsaydı da o cihaza el vurmasaydım. Devlet malı olduğunu bilseydim hiç el vurmazdım." diye konuştu.