Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) Tim Komutanlığı ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Sarılar ve Çolaklı bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan M.K. ve M.Ö.’yi yakaladı. Şahısların araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır 10 ayrı paket halinde 60 gram kristal (metamfetamin) maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen kullanıma hazır paketlenmiş uyuşturucular sigara paketi ve telefon şarj cihazının içinden çıktı. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan M.K. ve M.Ö., Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

