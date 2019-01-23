Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki 9 ayrı restoranda art arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonunda hırsızlık şüphelisinin M.A.D. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyon ile M.A.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Olaylarda kullandığı öne sürülen 2 motosiklet ile 9 restorandan çalınan çok sayıda tabak, çatal ve kaşık gibi mutfak malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerinde ise M.A.D.'nin kapıları tornavida ile açıp, içeri girdiği anlar yer alıyor.

Öte yandan polis, şüpheli ile ele geçirilen 2 motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi.