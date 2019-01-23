Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Operasyonda S.Ü, T.K. ve T.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. ve T.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
23.01.2019 - 17:51 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Etiketler : Aydın,
599837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599837.aspx
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