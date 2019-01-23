Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Operasyonda S.Ü, T.K. ve T.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. ve T.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.