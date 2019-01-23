Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahalllesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay sonrası park halindeki 4 otomobil toprağın altında kaldı. İki binanın giriş katında ve otomobillerde hasar oluştu.
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Büyük bir gürültüyle çöktü
23.01.2019 - 17:55 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi.
Etiketler : Aydın,
599838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599838.aspx
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