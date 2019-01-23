Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Balya ilçesinde bir madende vardiya değişimi saatinde işçileri taşıyan minibüse kamyon çarptı. Maden ocağının içinde meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Yaralıların içinde durumu ağır olan Erdal Akbaş hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.