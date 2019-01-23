Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elbistan ilçesi Pınarbaşı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 72 yaşındaki Mehmet Kılıç, yatsı namazını kıldığı camiden çıkıp evine doğru yürümeye başladı. Evinin önüne geldiğinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kılıç, çarpmanın etkisiyle yola düşüp kanlar içerisinde kalırken, sürücü ise durup yardım etmek yerine olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı ile gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda markası ve modeli belirlenen otomobili ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.