İddiaya göre, K.C. Yeşil Yurt Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartıştığı N.D, Ç.E. ve H.B'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen K.C. ise yaralıların yakınları tarafından aynı mahallede yakalanıp darbedildi. Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı
23.01.2019 - 22:04 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da tartıştığı 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : Adana,
599869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599869.aspx
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