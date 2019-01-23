Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdulkadir Çetin, çalışmaların sona geldiği kayak merkezi ile ilgili gazetecilere bilgiler vererek, tesisin en kısa sürede kademe kademe hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

TESLİM AŞAMASINA GELİNDİ

Keltepe Kayak Merkezi’nin 2015 yılında alt ve üst günü birlik, telesiyej ve teleski tesisleri olarak ihalesi yapıldığını kaydeden Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdulkadir Çetin, “Tesisimiz teslim aşamasına geldi.

Bu arada eksik ve yatırım programına alınmasına gereken işlerde var. Karabük’e yakışır bir şekilde bu tesisi açılır bir vaziyete getireceğiz. Şu an deneme aşamasında. Geçtiğimiz günlerde Karabük’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Özel İdaremize 6 milyon lira yol ödeneği verdi. Şu anda zor şartlarda ulaşımın sağlandığı bir konumdan çok daha rahat bir şekilde buraya ulaşım olacak. Burayı layık bir şekilde açmamız lazım. Test aşamaları geçici kabule kadar bu devam edecek.

SAAATTE BİN 200 KİŞİ TAŞIYOR

İlk olarak eğitim pistimiz ile birlikte alt günü birlik tesislerini devreye alacağız. Eğitim pisti alanında şuan kızaklarla kaymak için yukarıya kadar yürümek zorunda kalınıyor. Buraya çocukların yukarıya taşınması için Baby lift dediğimiz sistemin ihalesi yapıldı ve yakında çalışmalara başlanacak. Burada önce alt günü birlik kısmını ardından üst günü birlik kısmını hizmete açacağız. Önümüzdeki sene her şeyimizle hazır tutana kadar burayı açık tutacağız” dedi.

Çetin, kayak merkezi hakkında da bilgiler vererek, “Telesiyej 873 metre uzunluğunda ve saatte bin 200 kişi taşıyor. 64 sandalyesi var ve her birine 4 kişi biniyor. 7 tane büyük direk ile üst zirveye ulaşıyor.

ÜÇÜNCÜ PİST 607 METRE

Teleski ise 690 metre uzunluğunda ve 58 askı sandalyesi var. Şu an 3 pistimiz var. Bir ve ikinci pisti birlikte düşünüyoruz. Bin 250 metre uzunluğunda. Üçüncü pistimiz 607 metre. Bu pistimizi BAKKA projesi ile yapacağız. Eğitim pistimizin hemen üstünden başlayan dördüncü pistimiz ise 869 metre uzunluğunda” diye konuştu.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 3 milyonu hibe, 3 milyonu borçlanma şeklinde yol ödeneği aldıklarını ifade ederek, “Yenice yolundan buraya kadar olan 20 kilometrelik yol ağımızı bu yıl sıcak asfalt yapacağız. Burası bizim artık yedinci ilçemiz olacak. Burada kış boyunca sürekli ekiplerimiz olacak.

Bir ve iki nolu pisti Özel İdare olarak kendi imkanlarımızla yaptık. Şimdi burada kar motoru alım ihalesini yaptık onların alımını yapacağız. 20 gün içinde bunlarda hazırlanmış olacak. Vatandaşlarımız kolay ulaşımla buraya gelerek kayak yapmanın keyfini yaşayacaklar” dedi.