Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı olarak silah tamiri ve kurusıkı tabancaların namlularını tadil ederek bu silahları 6136 sayılı kanuna muhalefet kapsamındaki ateşli silahlar haline dönüştürüp imalat yaptığı belirlenen Y.C. isimli şahsın evine operasyon yapıldı. Kaynartepe Mahallesi’nde bulunan ikamette yapılan aramada; 6 adet namlusu açılmış, diğerleri üzerinde düzeltme, kesme, oyma gibi çeşitli işlemler yapılmış olan toplam 25 adet tabanca, 25 adet şarjör, 60 adet fişek, 105 adet ses fişeği, 1 adet kesici alet, çeşitli ebatlarda kurusıkı tabancaların uçlarını açmak için kullanılan aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.C. isimli şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.