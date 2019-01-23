Olay, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir iplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iplik fabrikasında işçi olarak çalışan Dahil B.’nin (52) üzerine çalışırken iplik balyası devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından fabrika işçisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Dahil B.’nin cenazesi Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta üzerine iplik balyası devrilen işçi öldü
23.01.2019 - 23:56 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta fabrikada çalışırken üzerine iplik balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : Kahramanmaraş,
599885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599885.aspx
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