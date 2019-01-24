İzmir'in Konak ilçesinde çöken metruk binada saatlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler 1 kişinin cesedine ulaştı. Göçük altında kalan kişinin 60 yaşındaki İbrahim Yardım olduğu bildirildi.
İzmir'deki göçükte 1 kişinin cesedine ulaşıldı
24.01.2019 - 00:07 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 00:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Konak ilçesinde çöken metruk binada saatlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler 1 kişinin cesedine ulaştı. Göçük altında kalan kişinin 60 yaşındaki İbrahim Yardım olduğu bildirildi.
Etiketler : İzmir,
599887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599887.aspx
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